Польська прокуратура встановила шахрайські схеми з імпортом українського зерна

Розслідування польської прокуратури показало, що імпорт зерна з України до Польщі був пов’язаний із масштабним шахрайством, до якого були залучені десятки компаній.

Як повідомляє “Європейська правда”, про це пише видання Rzeczpospolita.

За два тижні в ході розслідування прокуратура Жешува встановила кілька десятків компаній і кілька тисяч тонн зерна, яке було імпортоване з України і продане з приховуванням його походження і призначення.

Зазначається, що українське “технічне” зерно, що ввозилося до Польщі у великих кількостях, практично не проходило прикордонного контролю і продавалося як фуражне або споживче зерно незабаром після в’їзду в країну.

“Жертвами” стали відомі польські виробники борошна. Наразі всі ці справи розслідуються за так зване шахрайство в особливо великих розмірах та митне шахрайство.

“Наразі існує сім об’єднаних проваджень. Вони стосуються загалом кількох мільйонів кілограмів зерна, і в них встановлені десятки суб’єктів господарювання. Це компанії, які імпортували товари до Польщі, а також ті, які згодом ними торгували”, – розповіла прокурор Анна Бернат-Ложанська, прессекретар Регіональної прокуратури в Жешуві.

Скільки компаній було ошукано – наразі з’ясовується. Покупці були введені в оману, оскільки не знали, що зерно походить з України і що воно було імпортоване як так зване технічне зерно, зазначає речниця.

Нагадаємо, 2 травня Європейська комісія ухвалила виняткові та тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів із України після тиску з боку п’яти держав-членів Європейського Союзу, які звинувачували український імпорт в обвалі місцевих цін.

Таким чином Єврокомісія замінила односторонні рішення п’яти країн своїм власним регулюванням і тепер заборона імпорту стосується чотирьох сільськогосподарських продуктів: пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України.