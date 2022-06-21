Новоград-волинця, який убив приятеля через розбіжність поглядів, засуджено до 10 років ув’язнення

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Новоград-Волинської окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині (ч. 1 ст. 115 КК України). Суд призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на 10 років.

Прокурорами у суді доведено, що особливо тяжкий злочин проти життя у квітні 2022 року скоїв 65-річний житель міста Новоград-Волинського.

Того трагічного дня до нього, як й раніше інколи бувало, прийшов приятель поспілкуватися та обговорити різні теми, принісши з собою ще й пляшку алкогольного напою. Однак у процесі розмови між давніми знайомими виникла розбіжність у поглядах стосовно поведінки потерпілого, яка переросла у принципову суперечку. Розлютившись на співрозмовника, обвинувачений схопився за ніж, яким заподіяв йому смертельних поранень.

Трохи оговтавшись, він сам зателефонував знайомій та повідомив про скоєне.

У суді чоловік також визнав свою вину. А суд, оцінивши тяжкість скоєного, призначив реальне покарання.

З часу затримання і до набрання вироком законної сили, засуджений перебуває під вартою.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури