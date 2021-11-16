Во Львове злоумышленника осудили за грабеж с гомофобным «душком»

По данным общественной организации «Инсайт», это первый реальный, а не условный срок в деле о нападении на почве ненависти и гомофобии. Суд учел, что у обвиняемого уже есть судимость с наказанием, которое он еще не отбыл. Он получил 4 года и 1 месяц лишения свободы.

Детали преступления сообщает Информатор Деньги со ссылкой на пост в Facebook ГО «Инсайт».

Инцидент произошел в июле 2021 года. Четверо молодых людей напали на поэта Сергея Савина и музыканта Максима Вербу из-за того, что пострадавшие показались им похожими на геев. Парней избили, после чего у них украли кошелек и телефон. Нападавших задержали.

В понедельник, 15 ноября, в судебном зале объявили второй приговор по этому делу. Подозреваемый получил 4 года и 1 месяц лишения свободы. У него уже есть судимость с наказанием, которое он еще не отбыл. Обвинение проходит по статье ККУ 296 (хулиганство), но отмечается, что преступление произошло с гомофобным мотивом. Еще одного соучастника наказали 4 годами условного срока. Двое других подозреваемых ждут развития событий.