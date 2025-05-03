У Кривому Розі жінка вигадала розбійний напад, аби не віддавати борг

27-річна жінка повідомила поліції, що стала жертвою розбійного нападу. А для підтвердження своїх слів – подряпала власне обличчя.

У березні до поліції звернулась заявниця та повідомила, що на одній із вулиць у Тернівському районі міста на неї напав невідомий та відібрав 150 тисяч гривень.

В ході перевірки поліцейські відділення поліції № 5 Криворізького районного управління поліції встановили, що викладені обставини не відповідають дійсності – факт нападу не підтвердився.

Слідчі, під процесуальним керівництвом Криворізької північної окружної прокуратури, повідомили зловмисниці про підозру за ч. 2 ст. 383 (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, поєднане з обвинуваченням особи в особливо тяжкому злочині, із штучним створенням доказів обвинувачення) Кримінального кодексу України.

Поліція Дніпропетровської області