Жителя Славути засудили за психологічне насильство над матір’ю

Славутський міськрайонний суд визнав 37-річного чоловіка винним у вчиненні домашнього насильства та призначив йому покарання у вигляді одного року обмеження волі.

Нагадаємо, у жовтні минулого року слідчі Шепетівського райуправління поліції оголосили кривднику підозру за ст. 126-1 Кримінального кодексу України (Домашнє насильство). Кривдник систематично влаштовував удома скандали, погрожував та ображав свою 70-річну матір, з якою спільно проживав.

Працівники поліції декілька разів виїжджали до домашнього дебошира, складали на кривдника адміністративні протоколи та проводили з ним профілактичні бесіди. Славутський міськрайонний суд тричі притягував його до адміністративної відповідальності. Однак чоловік продовжував ображати свою матір, не зважаючи на штрафи.

Тоді правоохоронці відкрили кримінальне провадження, повідомили кривднику підозру та направили до суду обвинувальний акт.

Славутський міськрайонний суд, розглянувши матеріали провадження, визнав чоловіка винним у вчиненні домашнього насильства та призначив йому покарання у вигляді одного року обмеження волі.

Закликаємо усіх, хто потерпає від домашнього насильства: не зволікайте! Звертайтесь до найближчого відділку поліції або за телефоном «102» та повідомляйте про такі факти. Вам нададуть допомогу, а кривдник отримає заслужене покарання.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області