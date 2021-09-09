У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який пограбував мешканця Святошинського району

Слідчі вилучили у фігуранта награбоване майно, провели в його квартирі невідкладний обшук, в ході якого виявили також патрони різного калібру. За даними фактами розпочато два кримінальних провадження. Чоловіку загрожує до семи років тюремного ув’язнення.

До поліції на спецлінію 102 звернувся 36-річний місцевий мешканець із повідомленням про те, що на вулиці Чорнобильській у нього відібрали пакет, у якому знаходилися планшет та мобільний телефон. На місце негайно виїхали слідчо-оперативна група територіального підрозділу та патрульні поліцейські.

Як розповів слідчий Святошинського управління поліції Антон Басараб, правоохоронці встановили, що чоловік сидів на лавці, до нього підбіг невідомий, схопив пакет та втік:

«Отримавши зовнішні прикмети ймовірного підозрюваного, ми склали орієнтування та передали його усім нарядам поліції. Через пів години оперативники відділу поліції № 1, які відпрацьовували територію району, помітили схожого за описом громадянина. Під час перевірки у нього виявили викрадені речі заявника, а відтак затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Затриманий – 25-річний уродженець Миколаївської області, раніше судимий за крадіжку, хуліганство та опір працівнику поліції».

У квартирі фігуранта слідчі провели невідкладний обшук, в ході якого виявили та вилучили 13 патронів різного калібру. Згідно з висновком судового експерта, вилучені патрони належать до боєприпасів нарізної вогнепальної зброї та є придатними до стрільби.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розслідуються два кримінальних провадження, розпочатих за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. За погодженням із окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, а судом обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Наступні сім років затриманий може провести за ґратами.

Відділ комунікації поліції Києва