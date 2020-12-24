В аэропорту «Борисполь» по просьбе НАБУ отстранили начальницу одной из служб

«В среду, 23 декабря, следственная судья ВАКС суда частично удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и отстранила от занимаемой должности начальницу службы договоров неавиационной деятельности ГП «Международный аэропорт «Борисполь». Срок отстранения — 1 месяц, то есть до 23 января 2021 года включительно», — говорится в сообщении.

Напомним, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда уменьшила размер залога начальнице одной из служб ГП «Международный аэропорт «Борисполь» с более чем 780 тыс. грн до около 160 тыс. грн.

Так, по версии следствия, с 2014 по 2019 годы должностные лица ГП «Международный аэропорт «Борисполь» заключили договоры и неправомерно передавали в аренду помещения предприятия субъектам предпринимательской деятельности по заниженной стоимости. Размер нанесенного ущерба превышает 16,5 млн грн.

Как сообщалось, бывшему руководителю государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь» и начальнику службы арендных отношений сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, нанесшем более 16,5 млн гривен убытков предприятию.