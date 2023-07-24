У Києві затримали колишнього одеського воєнкома Борисова, підозрюваного у незаконному збагаченні

Працівники ДБР проситимуть суд залишити його під вартою без можливості внесення застави

Працівники Державного бюро розслідувань спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора затримали колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

В суботу йому оголосили про підозру у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та в умисному ухиленні від несення служби.

Зазначається, що Борисов намагався втекти від слідства. Він змінював номери телефонів, автомобілів тощо, місце розташування.

“Два дні тривали активні пошуки й, з рештою, в результаті комплексних оперативно-слідчих заходів його було виявлено та затримано у Києві. Враховуючи намагання колишнього воєнкома сховатися від правосуддя, працівники ДБР проситимуть суд залишити його під вартою без можливості внесення застави”, – наголосили в ДБР.