Помста за доньку: житель Роздільнянського району кинув гранату у вікно односельця

На щастя, від вибуху ніхто не постраждав. Зловмиснику повідомили про підозру у замаху на вбивство та незаконне поводження з бойовими припасами. За скоєне чоловіку загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Подія сталася в одному із сіл Роздільнянської міської громади. Поліцейські встановили, що 47-річний місцевий житель під час вживання спиртних напоїв з 25-річною донькою та її на рік молодшим цивільним чоловіком, дізнався, що дівчина тримає старі образи на свого колишнього хлопця, і вирішив помститися йому найжорстокішим чином – позбавивши життя. Зловмисник взяв ручну осколкову гранату Ф-1, поїхав додому до молодика і кинув її у вікно будинку, висмикнувши чеку.

Унаслідок вибуху ніхто не постраждав, оскільки хлопця вдома не було, а його мати, з якою він проживає, знаходилася в іншій кімнаті. Пошкоджень зазнало лише житлове приміщення.

З місця події слідчі територіального підрозділу поліції та фахівці управління вибухотехнічної служби ГУНП в Одеській області вилучили фрагменти розірваної гнати.

Того ж вечора поліцейські встановили правопорушника та затримали його у процесуальному порядку за місцем мешкання. В оселі чоловіка під час обшуку вони виявили ще одну гранату РГД-5, згорток з речовиною рослинного походження, схожою на канабіс, та пристрій для вживання наркотиків. Усі речові докази вилучили і скерували на експертизу.

«На підставі зібраних доказів слідчі під процесуальним керівництвом Роздільнянської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у закінченому замаху на умисне вбивство, а також у придбанні, носінні та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Ці злочини кваліфікуються за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Поліцейські клопочуть у суді про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк до 15-ти років», – повідомив т.в.о. начальника Роздільнянського районного відділу поліції Віктор Дудка.

Наразі правоохоронці встановлюють, де затриманий взяв бойові припаси. За результатами подальших слідчих заходів та експертних висновків вирішуватиметься питання щодо кваліфікації усіх дій чоловіка.

Роздільнянський районний відділ поліції Одещини