Понад 100 тисяч гривень видурив шахрай в мешканця Верховини

Поліцейські застерігають громадян від телефонних незнайомців, які представляються працівниками банківських установ і випитують дані платіжних карток. Адже це конфіденційна інформація, яку не варто повідомляти стороннім особам.

20 лютого до верховинських поліцейських звернувся 34 – річний місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що його ошукали телефонні шахраї.

Як вдалося з’ясували правоохоронцям, напередодні до чоловіка зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку. Незнайомець повідомив, що з рахунку заявника шахраї хочуть списати кошти. А щоби цього уникнути потрібно назвати код із смс-повідомлення. Довірливий чоловік виконав всі вказівки невідомої особи. Невдовзі з його зарплатної карти аферисти зняли понад 52 тисячі гривень, а з кредитної – понад 56 тисяч.

За даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські Івано-Франківщини застерігають жителів області:

– не довіряйте телефонним незнайомцям, особливо, коли йдеться про гроші;

– перевіряйте інформацію, яку вам повідомляють;

– працівники банків не проводять жодних операцій з картками в телефонному режимі;

– дані платіжних карток: термін дії, PIN-код, слово-пароль, cvv2/сvc2 коди – ця інформація є конфіденційною та не підлягає розголошенню.

У будь-якому випадку проявляйте пильність та будьте обережні. Якщо запідозрили, що Вам телефонує шахрай, одразу звертайтесь на «102»

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини