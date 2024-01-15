Понад ₴13 мільйонів збитків – посадовцю КП «Київський метрополітен» повідомлено про підозру

В ході слідчих дій встановлено факт службової недбалості одного із заступників комунального підприємства, що призвело до мільйонних збитків на закупівлі вагонів для столичної підземки. Підозрюваному загрожує до п’яти років ув’язнення.

У період 2012-2017 років КП «Київський метрополітен» уклав угоду з акціонерними товариствами рф щодо виробництва та поставки вагонів для київського підземного транспорту. Умовами договору було передбачено штрафні санкції, які накладалися на постачальників за недотримання термінів поставки вказаних вагонів.

Заступник КП «Київський метрополітен», не зважаючи на те, що постачальник порушив умови контракту та не виконав в обумовлені терміни поставку вагонів, все одно погодив платіжні доручення на їх оплату в повному обсязі, не враховуючи при цьому суму штрафу, чим завдав комунальному підприємству збитки на суму понад 13 мільйонів гривень.

Посадовцю повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Слідство триває та вирішується питання про обрання правопорушнику запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Відділ комунікації поліції Києва