Понад 20 млн. збитків на розмитненні квадроциклів – підозрюють двох інспекторів митниці

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора двом інспекторам Державної митної служби повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, службові особи одного із митних постів Черкаської митниці неправильно визначали митну вартість квадроциклів та трициклів, що імпортувалися суб’єктом господарської діяльності. Внаслідок цього сума митних платежів була занижена в 3-4 рази. Таким чином державі завдано понад 20 млн грн збитків.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення від займаних посад.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Державним бюро розслідувань.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора