Понад ₴20 млн. збитків на розмитненні квадроциклів – судитимуть двох інспекторів митниці

Прокурорами Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно двох інспекторів Державної митної служби за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

Розслідуванням встановлено, що службові особи одного із митних постів Черкаської митниці неправильно визначали митну вартість квадроциклів та трициклів, що імпортувалися суб’єктом господарської діяльності. Внаслідок цього сума митних платежів була занижена в 3-4 рази. Таким чином державі завдано понад 20 млн грн збитків.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Державним бюро розслідувань.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора