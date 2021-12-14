В організації та проведенні псевдореферендуму на Донеччині підозрюється ексдепутат міськради

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури колишньому депутату Краснолиманської міської ради повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України (ч. 1 ст. 110 КК України).

За даними слідства, 30 квітня 2014 року підозрюваний під час позачергової сесії міськради проголосував за організацію і проведення на території м. Красний Лиман та Краснолиманського району псевдореферендуму з визнання самостійності так званої «ДНР».

Досудове розслідування триває.

За матеріалами Донецької обласної прокуратури