СБУ попередила незаконне відшкодування з держбюджету 25 мільйонів гривень ПДВ

Співробітники Служби безпеки України у Харкові заблокували багатомільйонну схему незаконного відшкодування із державного бюджету податку на додану вартість.

Оперативники спецслужби встановили, що у 2020 році одна з харківських комерційних структур придбала нерухомість у Київській області. У договорі купівлі-продажу вони вказали суму у 300 млн грн, що майже у п’ять разів перевищує ринкову вартість майна. Наприкінці року зловмисники подали заявку на неправомірне повернення частини ПДВ у розмірі майже 25 млн грн.

Ініційована СБУ перевірка виявила фінансову махінацію комерсантів. Керівництво фірми було попереджено про кримінальну відповідальність за незаконне декларування ПДВ.

Завдяки своєчасному втручанню спецслужби, фірма відкликала заявку на незаконне отримання відшкодування.

Нагадаємо, що завдяки роботі з попередження бюджетних втрат, минулого року СБУ не допустила збитків держави на 56,2 млрд грн.

Заходи із викриття фінансових зловживань проводилися підрозділом контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері економічної безпеки УСБУ в Харківській області спільно з Головним управлінням Державної податкової служби.

СБУ