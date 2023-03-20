Понад 3 000 доларів видурили шахраї у жителя Тернополя за доставку автомобіля з Америки

Шахрайство, пов’язане з купівлею автомобіля, задокументували співробітники Тернопільського райуправління поліції. Житель Тернополя перерахував понад 3 тисячі доларів незнайомцям, які пообіцяли йому допомогти пригнати машину з Америки.

Як встановили правоохоронці, потерпілий в одному із месенджерів знайшов групу, яка нібито займалася доставкою автомобілів з-за кордону. Зв’язався з адміністраторами спільноти. Обговоривши з ними умови, перекинув їм завдаток за послуги. Аферисти декілька місяців годували обіцянками замовника і видурювали у нього гроші. Загальна сума, яку перерахував зловмисникам потерпілий, – понад 3 тисячі доларів. Проте продавці своїх обіцянок не виконали і кошти не провернули.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

Поліцейські звертаються до жителів області не довіряти незнайомцям та не вестися на сумнівні пропозиції, а тим паче, коли мова йде про гроші. Користуйтеся послугами лише перевірених продавців та компаній. Вони допоможуть вибрати машину під ваші вимоги.

У жодному разі не перераховувати кошти наперед незнайомцям. Розраховуйтеся за товар лише тоді, як отримаєте й особисто оглянете його.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області