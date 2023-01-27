На Прикарпатті повідомлено про підозру двом чоловікам, які незаконно переправляли військовозобов’язаних через кордон

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом особам у незаконному переправленні через державний кордом України військовозобов’язаного чоловіка (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, за 3500 доларів США жителі Прикарпаття зі спільниками уклали фіктивний трудовий договір із фірмою, яка здійснює міжнародні перевезення, працевлаштувавши «клієнта» водієм, що стало підставою для внесення даних до системи «Шлях» та надало право на незаконний перетин кордону в умовах воєнного стану.

Зловмисників затримано безпосередньо після вчинення злочину в порядку ст. 208 КПК України.

Встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину.

На даний час вирішується питання про обрання зазначеним особам запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Івано-Франківській області за оперативного супроводу УСБУ в Івано-Франківській області та УСР в Івано-Франківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура