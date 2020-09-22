В Запорожье мужчину в автобусе избили молотком

В отделение полиции Шевченковского района поступило сообщение о том, что в горбольницу доставили мужчину с тяжкими телесными повреждениями. Его избили в автобусе.

Правоохранители установили, что между пострадавшим и тремя неизвестными мужчинами в автобусе возник конфликт, которые перерос в драку. Троица избила мужчину. Один из злоумышленников достал молоток и несколько раз ударил пострадавшего по голове.

На месте опросили свидетелей происшествия и с привлечением служебной собаки отработали прилегающую территорию. Пес нашел молоток, которым избили мужчину. Его отправили на экспертизу. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Запорожской области.

Личности подозреваемых оперативно установили. Ими оказались ранее неоднократно судимые запорожцы. Их задержали.

Решается вопрос про дополнительную квалификацию действий одного из задержанных по ч.1. ст.121 (Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) и избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Задержанные также проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям в Запорожье. // iz.com.ua