В Ужгороді чоловік під час сварки підпалив будинок своєї подруги

Сьогодні, 15 травня, уночі до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Дунаєвського в Ужгороді горить житловий будинок.

Прибувши за викликом, працівники слідчо-оперативної групи встановили попередні обставини займання помешкання ужгородки. Так, близько опівночі, 52-річний чоловік, будучи у стані алкогольного сп’яніння, почав сварку з 36-річною власницею будинку. Під час конфлікту чоловік запальничкою підпалив штори та ліжко в одній із кімнат.

Вогонь швидко розповсюдився будинком і встиг знищити кухню та спальню. З людей, на щастя, ніхто не постраждав.

Поліцейські оперативно затримали зловмисника. Зараз він поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Йому інкримінують умисне знищення майна, вчинене шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України).

За скоєне затриманому загрожує позбавлення волі терміном від трьох до десяти років. У справі триває досудове розслідування, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. // Закарпаття онлайн