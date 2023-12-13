Збій у «Києвстарі»: МВС попереджає про нову фішингову схему шахраїв

Зловмисники створюють у месенджерах фейкові боти оператора зв’язку Kyivstar. Шахраї розповсюджують фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів оператора.

Абоненту пропонують перейти за посиланням та зареєструватися, щоб отримати гроші.

Так шахраї отримують доступ до сторінок в соцмережах, онлайн-банкінгу.

Як уберегти себе?

Довіряйте тільки перевіреній інформації на офіційних сторінках компанії.

Не переходьте за сумнівними посиланнями, не діліться номерами телефонів та особистими даними.

Будьте пильними та не дайте себе ошукати

МВС України