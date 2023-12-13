Збій у «Києвстарі»: МВС попереджає про нову фішингову схему шахраїв

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Зловмисники створюють у месенджерах фейкові боти оператора зв’язку Kyivstar. Шахраї розповсюджують фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів оператора.

  • Абоненту пропонують перейти за посиланням та зареєструватися, щоб отримати гроші.
  • Так шахраї отримують доступ до сторінок в соцмережах, онлайн-банкінгу.

Як уберегти себе?

  • Довіряйте тільки перевіреній інформації на офіційних сторінках компанії.
  • Не переходьте за сумнівними посиланнями, не діліться номерами телефонів та особистими даними.

Будьте пильними та не дайте себе ошукати

МВС України

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