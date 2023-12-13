Збій у «Києвстарі»: МВС попереджає про нову фішингову схему шахраїв
Зловмисники створюють у месенджерах фейкові боти оператора зв’язку Kyivstar. Шахраї розповсюджують фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів оператора.
- Абоненту пропонують перейти за посиланням та зареєструватися, щоб отримати гроші.
- Так шахраї отримують доступ до сторінок в соцмережах, онлайн-банкінгу.
Як уберегти себе?
- Довіряйте тільки перевіреній інформації на офіційних сторінках компанії.
- Не переходьте за сумнівними посиланнями, не діліться номерами телефонів та особистими даними.
Будьте пильними та не дайте себе ошукатиTweet