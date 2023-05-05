Понад ₴300 000 віддав житель Житомирщини за неіснуюче авто

Оперативники Житомирського райуправління встановлюють причетних до шахрайства, жертвою якого став 46-річний чоловік – він хотів придбати авто з Німеччини. Процес ошуканства був на стільки бездоганним, що у покупця не виникло жодних підозр щодо продавця.

Інтернет-магазини – це зручно, але не завжди безпечно. Від початку пандемії на коронавірус онлайн-магазини стали справжнім порятунком для споживачів. Та не слід забувати про те, що з будь-яким прогресом, паралельно, розвиваються злочинці.

Одна із відомих платформ онлайн-оголошень увійшла в довіру мільйонам споживачів. Від дрібничок до купівлі нерухомості – все можна придбати в один клік і, на жаль, в той же клік стати жертвою ошуканців.

Відтак житель Тетерівської громади втратив 307 000 гривень. Чоловік хотів у зручний спосіб придбати авто, а в результаті залишився без грошей.

«Я вже двічі купував автомобілі на OLX і все було добре, тому я навіть не міг подумати, що можу стати жертвою шахраїв. Посилаючись на попередній досвід, я перевірив документи особи, яка вдавала себе за представника фірми, і, наче, все було в нормі», – розповідає ошуканий чоловік.

Шахрайство було добре сплановане, адже чоловікові телефонували з Німеччини й підбирали автомобіль за його побажанням. Відправляли відео та фото, постійно були на зв’язку. Після усіх домовленостей чоловік відправив гроші: за послуги фірми, автомобіль та розмитнення. А далі все класично – продавець зник.

У кіберполіції зазначають, що дана схема шахрайства, є однією із найпопулярніших – це продаж неіснуючих товарів.

Нині за цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Поліцейські проводять заходи для встановлення причетної особи.

Відділ комунікації поліції Житомирської області