Понад ₴4,6 млн. несплачених податків – директору підприємства на Хмельниччині повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури повідомлено про підозру директору одного з підприємств області в умисному ухиленні від сплати податків (ч. 1 ст. 212 КК України).

За даними слідства, жінка, шляхом документального оформлення удаваних операцій з продажу товарів підприємствам-контрагентам, а фактично їх не реалізовувала.

Таким чином, підприємиця ухилилась від сплати до бюджету податку на прибуток підприємства та податку на додану вартість у сумі понад 4,6 млн грн.

Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ДСР Нацполіції України.

Довідково: санкція ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України передбачає покарання у виді штрафу від 5 тисяч до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури