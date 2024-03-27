Понад ₴600 тис. збитків на вирубці здорових дерев: судитимуть майстра лісгоспу

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно співробітника лісгоспу за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Обвинувачений — майстер лісу Зачепилівського лісництва державного підприємства «Красноградське лісове господарство», який не здійснив державний контроль за додержанням вимог лісового законодавства та не забезпечив охорону лісу від незаконних рубок.

За даними слідства, лісгосп видав підприємцю дозвіл на вибіркову санітарну рубку аварійних, сухостійних, відмираючих, ослаблених дерев.

Але разом з сухостоєм спиляли і абсолютно здорові дерева. У свою чергу, майстер лісу «закрив на це очі». Обвинувачений проігнорував свої посадові обов’язки, дозволивши таким чиномспиляти та вивезти з лісу цінну деревину.

Незаконно було вирублено понад пів сотні дерев.

Збитки державі через службову недбалість обвинуваченого складають понад 600 тисяч гривень.

Правоохоронці викрили майстра лісу. Його судитимуть у Красноградському районному суді Харківської області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Досудове розслідування — другий слідчий відділ ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві (з дислокацією у м. Харків).

Оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві (з дислокацією у м. Харків).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура