Понад 7 років за ґратами за умисні вбивства – на Ужгородщині засудили двох осіб

За публічного обвинувачення Ужгородської окружної прокуратури суд виніс вироки щодо двох жителів району, обвинувачених у скоєнні умисних вбивств (ч. 1 ст. 115 КК України). Обом чоловікам призначено покарання у виді позбавлення волі на 7 років 6 місяців.

Один із випадків трапився у с. Барвінок у червні минулого року. Між 39-річним закарпатцем і його дядьком трапився конфлікт, у ході якого обвинувачений наніс потерпілому тілесні ушкодження бензопилою в область шиї та обличчя. Чоловік загинув на місці інциденту, його тіло виявили на подвір’ї біля будинку.

Інша подія сталася на Ужгородщині, в с. Холмець, у серпні 2022 року. Тоді місцевий житель, гостюючи у знайомого, вступив із ним у словесний конфлікт. У ході сварки чоловік наніс потерпілому удари дерев’яним бруском по голові та тілу. Останній помер від одержаних множинних переломів, забоїв та інших травм.

Підтверджено, що на час скоєння злочину обвинувачені перебували у стані алкогольного сп’яніння. Рішення суду щодо них ще не набрали законної сили, до цього вони продовжать перебувати під вартою.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури