Понад пів мільйона гривень збитків: кіберполіцейські Дніпропетровщини затримали зловмисників, які привласнювали фінансові номери українців

У такий спосіб зловмисники отримували доступ до онлайн-банкінгу жертв і привласнювали їх заощадження. Фігурантам оголошено про підозри і обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Кіберполіцейські Дніпропетровщини спільно з працівниками слідчого управління ГУНП в області під процесуальним керівництвом Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпро припинили протиправну діяльність злочинної групи з Кривого Рогу. Фігуранти організували схему з шахрайського заволодіння коштами з банківських рахунків громадян шляхом перевипуску сім-карток.

Встановлено, що фігуранти під виглядом працівників одного з мобільних операторів телефонували українцям і за допомогою методів соціальної інженерії виманювали конфіденційну інформацію для перевипуску сім-карток.

Отримавши доступ до фінансових номерів жертв, зловмисники входили до системи онлайн-банкінгу і виводили кошти клієнтів. У подальшому гроші обготівковувалися в банкоматах і терміналах Кривого Рогу.

У такий спосіб фігуранти завдали потерпілим збитків на суму понад пів мільйона гривень. Наразі повне коло потерпілих і загальна сума збитків встановлюється.

Поліцейські за силової підтримки Роти поліції особливого призначення та бійців підрозділу КОРД провели низку обшуків за адресами реєстрації та проживання членів злочинної групи, а також у їхніх автомобілях. Вилучено компʼютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, автомобілі та чорнові записи й інші речові докази, які підтверджують причетність даних осіб до скоєння злочинів.

Слідчі Дніпропетровщини повідомили організатору та трьом його спільникам про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. На час розслідування Індустріальний райсуд м. Дніпро обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Тривають слідчі дії з метою встановлення можливих співучасників зловмисників.

Викриттю зловмисників сприяли співробітники служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк»

Департамент кіберполіції Національної поліції України