Понад вісім років позбавлення волі отримала волинянка за умисне вбивство

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Володимирської окружної прокуратури суд визнав 29-річну жительку селища Благодатне винуватою у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Доведено, що увечері 31 грудня 2024 року під час конфлікту у будинку на вулиці Зеленій у Благодатному судима до цього за крадіжки нетвереза жінка завдала 10 ударів ножем та два удари обухом сокири 61-річному знайомому.

Того ж вечора потерпілий від отриманих травм помер у лікарняному закладі.

Злочин жінка вчинила під час іспитового строку.

Суд призначив волинянці, яка визнала свою винуватість та щиро розкаялася у вчиненому, покарання у виді восьми років та одного місяця позбавлення волі.

Досудове розслідування: Володимирський РВП ГУНП в області.

Пресслужба обласної прокуратури