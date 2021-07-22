Попереджено безпідставне витрачання понад ₴11 млн. КП «Вода Донбасу»

Верховним Судом задоволено у повному обсязі касаційну скаргу Донецької обласної прокуратури та винесено постанову про визнання недійсним рішення тендерного комітету комунального підприємства «Вода Донбасу» щодо визначення переможця торгів та укладеного на його підставі договору про надання послуг з охорони об’єктів на суму понад 11 млн грн.

Установлено, що у 2019 році компанією «Вода Донбасу» шляхом застосування переговорної процедури проведено закупівлю послуг з охорони вартістю понад 11 млн грн, за результатами якої укладено договір з товариством з обмеженою відповідальністю.

Проте за відсутності особливих економічних та соціальних обставин, на які посилався замовник, переговорну процедуру застосовано безпідставно, з метою ухилення від проведення відкритих конкурентних торгів.

Зважаючи на відмову у задоволенні позовних вимог судами першої та апеляційної інстанцій, прокуратурою подано касаційну скаргу до Верховного Суду.

Таким чином, за наполегливої позиції прокуратури попереджено незаконне витрачання бюджетних коштів.

За матеріалами Донецької обласної прокуратури