Попереджено контрабанду цінних старовинних відзнак до Росії

За процесуального керівництва прокуратури Луганської області слідчі третього управління ГУ Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях викрили спробу незаконно переправити з України культурні цінності на територію Російської Федерації.

За даними слідства, на початку липня 2020 року мешканець Луганської області намагався незаконно перемістити через митний кордон міжнародним поштовим відправленням п’ять нагород кінця XIX – початку XX століття. Задля приховування вчинення злочину предмети старовини чоловік визначив у митній декларації як сувеніри. Співробітники СБУ виявили та вилучили відзнаки під час проведення обшуку у відділенні пошти.

Предмети фалеристики, частина з яких за висновками експертів становить культурну цінність, контрабандист переправляв колекціонеру з РФ.

На даний час вказаній особі повідомлено про підозру у закінченому замаху на контрабанду (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України). Вирішується питання щодо

обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Довідково: за вказані протиправні дії особі загрожує до 4 років 6 місяців

позбавлення волі.

Прес-служба прокуратури Луганської області