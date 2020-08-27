«Попросили купити гамбургер, а після відмови пограбували»

Саме таке повідомлення по лінії 102 отримали патрульні.

Сьогодні, близько 4-ї години, патрульні Голосіївського району отримали виклик з приводу пограбування.

Заявник повідомив, що поблизу станції метро «Видубичі» до нього звернувся побитий перехожий та попросив зателефонувати до поліції. Він пояснив, що декілька хвилин тому до нього підійшла компанія з незвичним проханням: купити гамбургер, а після відмови незнайомці почали бити чоловіка, відібрали телефон, рюкзак та грошові кошти.

Автопатруль негайно виїхав до ошуканого громадянина та передав колегам опис нападників, і це спрацювало — поблизу Залізничного шосе один з екіпажів помітив компанію з двох жінок та двох чоловіків, які підпадали під опис. Патрульні провели особам поверхневу перевірку та виявили речі, які пізніше впізнав заявник.

Патрульні затримали громадян, на місце викликали слідчо-оперативну групу Голосіївського управління поліції для вилучення речей та надання правової кваліфікації їх діям.

Киев Оперативный