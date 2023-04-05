У Могилів-Подільському районі викрили підлітка, причетного до угону автомобіля

16-річному жителю Ямпільської міської громади загрожує покарання за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом).

В ніч з третього на четверте квітня у м. Ямпіль інспектори групи реагування патрульної поліції помітили автомобіль, водій якого порушив обмеження встановленні комендантською годиною. Вимогу поліцейських зупинитися керманич проігнорував та зміг втекти.

Інспектори протягом години розшукали та встановили особу водія порушника. Ним виявився 16-річний житель Ямпільської міської громади.

Поліцейські встановили, що автомобіль Mazda він взяв на місцевому СТО, де він періодично підпрацьовує, щоб покататися.

Злочин задокументований слідчо-оперативною групою Відділення поліції № 1 Могилів-Подільського районного відділу поліції.

Автомобіль вилучений та поміщений на арештмайданчик.

Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснює Ямпільський відділ Могилів-Подільської окружної прокуратури.

Такий злочин карається позбавленням волі до п’яти років.

Остаточна кваліфікація діям правопорушника буде надана після проведення всіх необхідних процесуальних дій.

Відділ комунікації поліції Вінницької області