У Могилів-Подільському районі викрили підлітка, причетного до угону автомобіля

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16-річному жителю Ямпільської міської громади загрожує покарання за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом).

В ніч з третього на четверте квітня у м. Ямпіль інспектори групи реагування патрульної поліції помітили автомобіль, водій якого порушив обмеження встановленні комендантською годиною. Вимогу поліцейських зупинитися керманич проігнорував та зміг втекти.

у могилів-подільському районі поліцейські викрили підлітка, причетного до незаконного заволодіння легковиком

Інспектори протягом години розшукали та встановили особу водія порушника. Ним виявився 16-річний житель Ямпільської міської громади.

Поліцейські встановили, що автомобіль Mazda він взяв на місцевому СТО, де він періодично підпрацьовує, щоб покататися.

Злочин задокументований слідчо-оперативною групою Відділення поліції № 1 Могилів-Подільського районного відділу поліції.

Автомобіль вилучений та поміщений на арештмайданчик.

Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснює Ямпільський відділ Могилів-Подільської окружної прокуратури.

Такий злочин карається позбавленням волі до п’яти років.

Остаточна кваліфікація діям правопорушника буде надана після проведення всіх необхідних процесуальних дій.

Відділ комунікації поліції Вінницької області

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