В Запорожской области группа подростков издевалась над 14-летним школьником

На группу несовершеннолетних на Запорожье открыли уголовное производство за пытки одноклассника — по версии правоохранителей, подростка пригласили в гости, где били, унижали и издевались над ним.

Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

15 января в отдел полиции в Запорожской области поступило сообщение от матери 14-летнего подростка о том, что над ее сыном издевались сверстники.

«Предварительно установлено, что вечером 15 января группа несовершеннолетних от 12-ти до 15-ти лет пригласила своего бывшего одноклассника в дом одного из них в поселке городского типа Кушугум. Там они били парня, унижали и всячески издевались», — сообщили в полиции.

Искать ребенка родные начали самостоятельно, потому что мобильный был выключен, а его уже несколько часов не было дома. Только около 18 часов мать узнала адрес дома, где ее сына видели в тот день.

«Личности всех шести нарушителей в настоящее время установлены. Правоохранители доставили их в отдел полиции, где опросили в присутствии родителей», — сказано в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 127 (Пытки) Уголовного кодекса Украины. Санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Причины жестокого издевательства над ребенком и все обстоятельства происшествия устанавливаются в рамках досудебного расследования.