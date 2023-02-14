Попросив закурити та поцупив телефон: столичні оперативники затримали крадія

Зловмисник побачив, як хлопець поклав до кишені своєї куртки ґаджет та скориставшись моментом викрав його. За скоєне фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Днями біля одного з закладів харчування до 23-річного місцевого мешканця підійшов незнайомий та попросив підкурити сигарету, після чого на знак «вдячності» обійняв парубка та непомітно витягнув з кишені мобільний телефон. Проте далеко втекти правопорушнику завадили оперативники карного розшуку главку, які несли службу неподалік.

На місце події для документування прибула слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції. У 46-річного раніше судимого іноземця поліцейські вилучили речові докази та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва слідчі територіального управління поліції повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нині затриманий, за рішенням суду, знаходиться під вартою. Правоохоронці перевіряють його на причетність до скоєння інших аналогічних злочинів.

Відділ комунікації поліції Києва