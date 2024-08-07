Порізав обличчя битим склом та вдарив ножем – житель Хмельниччини ледь не вбив співмешканку

За процесуального керівництва Окружної прокуратури м. Хмельницького повідомлено про підозру 50-річному жителю Хмельницького району у незакінченому замаху на умисне вбивство (ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України).

Події стались 5 серпня у с. Богданівці.

Під час сварки зі співмешканкою, підозрюваний схопив до рук шматок битого скла та наніс 41-річній жінці численні удари в обличчя.

Потерпілій вдалось вибігти з будинку, однак, це не зупинило нападника.

Він взяв ножа та побіг за нею. Наздогнавши жінку, він вдарив її ножем у поперек, а коли остання впала на землю – почав бити кулаками.

Лише завдяки тому, що свідки події вчасно викликали поліцію, потерпіла залишилась жива.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури