Порушено кримінальну справу проти митників, які пропустили через кордон Суркісів без перевірки та декларування

Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження щодо інспекторів митного посту «Вилок» Закарпатської митниці, які пропустили через кордон машини відомих бізнесменів без перевірки.

26 лютого 2022 у зону митного контролю прибули дві автівки, за кермом яких перебували Григорій та Ігор Суркіси з чотирма пасажирами в кожній машині, повідомляє ДБР.

Інспектори не оглянули багаж та особисті речі, не виконали інші дії передбачені законодавством під час воєнного стану. Декларування будь – яких коштів та речей під час митного оформлення вказаними особами не проводилось.

Водночас, за попередніми даними, на митному пості в Угорщині бізнесмени задекларували до ввезення в країну великі суми готівки.

У межах досудового розслідування, що проводиться за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки) встановлюється, чому митники допустили незаконне переміщення через державний кордон України коштів у великих розмірах.

Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська обласна прокуратура.

Зазначимо, за даними українських ЗМІ, Суркіси могли вивезти готівкою понад 17 млн доларів.