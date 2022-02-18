Жителю Коростенщини оголосили про підозру у побитті 8-річної доньки

17 лютого дізнавачі районного управління поліції за погодженням з Коростенською окружною прокуратурою оголосили 31-річному чоловікові підозру у нанесенні тілесних ушкоджень своїй дитині. Правопорушнику загрожує штраф, громадські або виправні роботи. Досудове розслідування триває.

На початку лютого вчителька Добринської гімназії помітила в учениці 2 класу синці. Під час спілкування дитина розповіла, що батько побив її гребінцем, коли намагався розчесати волосся. Про це педагог одразу повідомила поліцейському офіцеру громади, а той сповістив працівників ювенальної превенції Коростенського райуправління.

Під час перевірки обставин правоохоронці з’ясували, що матір дитини позбавлена батьківських прав і дівчинка виховується лише батьком. Того дня він збирав доньку до школи, але розлютився, коли не зміг впоратись із її зачіскою. У результаті чоловік декілька разів вдарив дівчинку гребінцем по голові та обличчю.

Згідно із висновком судово-медичної експертизи, призначеної у рамках відкритого кримінального провадження, отримані дитиною травми відносяться до легких тілесних ушкоджень. Наразі дівчинка знаходиться під наглядом тітки.

Водночас поліцейські звертаються до громадян із закликом не залишатись байдужими до проблем дітей і відразу повідомляти про факти недогляду чи інші складні ситуації, як і зробили педагоги Добринської гімназії. Звичайна уважність дорослих може врятувати здоров’я або й життя малечі.

Коростенське районне управління поліції