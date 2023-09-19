Зловмисник завіз у безлюдне місце, побив і пограбував одесита

Потерпілому зловмисник спричинив збиток у сумі 145 тисяч гривень. Правопорушнику повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу та помістили його під варту.

Подія сталася пізно ввечері у Хаджибейському районі Одеси. Встановлено, що чоловіки познайомилися в одному з кафе в «Аркадії». Провівши деякий час за спільним хмільним застіллям, містянин зібрався додому, а приїжджий, у якого на той момент вже виник намір заволодіти його майном, викликав таксі і запропонував підвезти. По дорозі зловмисник наказав водієві зупинитися на вулиці Бородинській і вийшов, вивівши із собою нетверезого попутника. Коли таксист поїхав, той, впевнившись у відсутності перехожих, накинувся на потерпілого, вдарив його кулаком по обличчю, зірвав із шиї золотий ланцюжок з хрестиком, забрав шкіряну сумку з грошима та особистими речами і втік. Загалом правопорушник відкрито викрав майно одесита загальною вартістю 145 тисяч гривень.

42-річний потерпілий звернувся до співробітників відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1. За кілька днів кропіткої роботи правоохоронці встановили особу нападника. Ним виявився 36-річний житель Білгород-Дністровського району, неодноразово судимий за вимагання та розбійні напади. Ювелірні прикраси він подарував родичу, поліцейські їх повернули власнику, а місцезнаходження інших речей наразі встановлюють.

«За наявності достатніх доказів, які зібрали поліцейські, слідчі під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у відкритому викраденні чужого майна, тобто грабежі, поєднаному із насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, вчиненому повторно в умовах воєнного стану. Цей злочин кваліфікується за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років. За клопотанням поліцейських суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває», – розповіла слідча територіального підрозділу поліції Тетяна Плахотнюк.

Одеське районне управління поліції № 1