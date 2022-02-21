Посадова особа митниці підозрюється у привласненні коштів на прогулах

За процесуального керівництва прокурорів Луганської обласної прокуратури співробітники ДБР повідомили про підозру посадовцю Східної митниці Держмитслужби у службовому підробленні та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 190 КК України).

За даними слідства, протягом квітня-червня 2020 року посадова особа час від часу у робочі години виїжджала за власним справами до іншого регіону. Повертаючись на роботу, підозрювана з метою отримання заробітної плати за фактично не відпрацьований час незаконно вносила до табеля обліку робочого часу неправдиві відомості про своє перебування на робочому місці. Своїми злочинними діями жінка сприяла нарахуванню та виплаті собі зарплати, в результаті чого заволоділа грошовими коштами митниці та завдала матеріальної шкоди державі.

Наразі правоохоронцями вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську.

За вчинене фігурантці загрожує до 8 років за гратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури