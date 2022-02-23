Посадовець Луганщини обвинувачується у розкраданні бюджетних коштів

Прокурори Луганської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно директора одного з департаментів Луганської обласної державної адміністрації за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, у 2019 році посадовець облдержадміністрації організував схему протиправного заволодіння бюджетними коштами, виділеними з обласного фонду на фінансування природоохоронних заходів.

Користуючись своїм службовим становищем, обвинувачений уклав з підприємством договір на розробку регіональної програми «Охорона і раціональне використання земель Луганської області на 2019-2020 роки». Водночас фактично її розробкою займалася зовсім інша особа на безоплатній основі.

Проте, відповідно до законодавства ця робота могла та повинна була виконуватися співробітниками вказаного Департаменту без витрачання бюджетних коштів.

Таким чином дії обвинуваченого призвели до незаконного заволодіння майже мільйоном бюджетних коштів.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Головного управління Нацполіції в Луганській області, оперативний супровід – Управлінням стратегічних розслідувань у Луганській області ДСР Нацполіції.

Нагадаємо, відповідно до ст. 6З Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури