На Буковині судитимуть майстра лісу, який допустив незаконну рубку дерев на ₴1 млн.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо майстра лісу Долішньошепітського лісництва ДП «Берегометське лісомисливське господарство». Через його службову недбалість державі завдано мільйонних збитків.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

У серпні 2022 року лісник забезпечував роботи з відведення майже 150 дерев у рубку. Проте, підлеглі внесли неправдиві відомості у відповідні документи. Майстер лісу не перевірив вказані відомості та підписав дозвільні документи.

У результаті, зловмисники змогли протиправно зрубати півсотні дерев додатково до запланованого об’єму.

Як з’ясувало слідство, про злочинні наміри колег він не знав та не отримував від них кошти з продажу незаконно реалізованої деревини.

Проте, у результаті його недбалості, природному середовищу завдано шкоди на 1 млн грн. ДБР вживатиме дії для відшкодування збитків, зокрема, вже накладено арешт на транспортний засіб обвинуваченого.

Майстер лісу обвинувачується у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Чернівецька обласна прокуратура.

На початку серпня 2023 року ДБР повідомило про підозри 5 колишнім співробітникам Берегометського лісомисливського господарства на Буковині, які провели незаконні рубки лісу.

ДБР