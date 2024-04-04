Столичні поліцейські затримали водія, який незаконно перевозив оленів, один з яких помер (відео)

Під час перевірки на блокпосту мікроавтобуса «Рено» правоохоронці виявили у салоні 9-ох ссавців оленів, один з яких був мертвий. Жодних документів на тварин та право їх транспортування чоловік не мав.

Вчора ввечері на одному з блокпостів на околицях Дарницького району Києва поліцейські зупинили для перевірки транспортний засіб «Рено». Відтак, у салоні мікроавтобуса правоохоронці виявили 9 ссавців оленів, один з яких, через неналежне транспортування помер.

Для з’ясування усіх обставин на місце події виїхала слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції. Правоохоронці встановили, що 22-річний водій мікроавтобусу, без жодних дозвільних документів перевозив плямистих оленів з Сумщини до Рівненської області. Що далі він планував робити з тваринами – з’ясує слідство.

Слідчі вилучили тварин та передали їх спеціалістам зоопарку. Тушу мертвого оленя відправили на проведення відповідних експертизах для встановлення причини смерті. Самого перевізника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За вказаним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами. Вирішується питання щодо оголошення водієві про підозру. За вчинене йому може загрожувати позбавлення волі на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Києва