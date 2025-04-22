Посадовець військової частини на Вінниччині незаконно оформив «бойові» виплати майже на ₴5 млн.

Заступник командира однієї з військових частин з Вінниччини видав довідки 35 військовослужбовцям про нібито їх участь у бойових діях, у той час, коли вони виконували завдання в Київській області. За скоєне передбачена відповідальність у вигляді позбавленні волі до восьми років.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області Нацполіції, з вересня до грудня 2022 року 62 військовослужбовці однієї з частин у Вінницькій області направили до Київської області. У той час територія області вже не належали до районів ведення бойових дій. Попри це, заступник командира частини видав довідки про нібито безпосередню їх участь у бойових діях.

На підставі цих документів були безпідставно виплачені додаткові винагороди, розмір яких складав від 30 000 до 100 000 гривень. Унаслідок недбалого ставлення військовопосадовця до служби завдано 4,8 млн грн збитків.

На підставі зібраних доказів заступникові командира однієї з військових частин слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, повідомили про підозру за ч. 4 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України