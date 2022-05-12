Посадовиця Запорізької міськради зловживала службовим становищем на реалізації земельних ділянок за заниженою вартістю

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури начальниці одного з управлінь Запорізької міської ради повідомлено про підозру за фактом зловживання службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України).



За даними слідства, посадовиця Запорізької міської ради за попередньою змовою з представниками оціночно-консалтингової фірми розробили та реалізовували злочинну схему з продажу за заниженою вартістю земельних ділянок, що перебували у комунальній власності.

Так, за сприяння підозрюваної відбулося відчуження 7 земельних ділянок, вартість яких була штучно занижена. Це спричинило територіальній громаді міста шкоду у розмірі майже 2 млн грн.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Запорізька обласна прокуратура