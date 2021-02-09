Столичні оперативники затримали чоловіка за крадіжку в іноземця

Зловмисник побачив на вулиці громадянина іншої держави та простежив за ним до готелю. Скориставшись моментом, він проник до номера та викрав ноутбук. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

До київської поліції звернувся чоловік та повідомив про зникнення ноутбука з номера готелю, де він тимчасово мешкає. На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група та співробітники карного розшуку.

Як розповів слідчий відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Ігор Перцев, правоохоронці опитали заявника та розпочали встановлювати обставини події:

«Ми з’ясували, що потерпілий – громадянин іншої держави, який приїхав до України наприкінці січня цього року. На час перебування у столиці він оселився в готелі на вулиці Липинського, із номера якого зник ноутбук. Оперативні співробітники встановили, що до події причетний мешканець Київської області, 1988 року народження, який напередодні стежив за іноземцем, а потім проник до приміщення та викрав персональний комп’ютер».

Зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Виявилося, що він перебуває у розшуку за крадіжку одягу в магазині в 2018 року.

«За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною третьою статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігуранту оголошено про підозру у скоєнні злочину, йому загрожує до шести років позбавлення волі», — додав Ігор Перцев.

Відділ комунікації поліції Києва