Посадовці вимагали 2900 доларів за безперешкодне оформлення техдокументації на землю

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури викрито керівника районного управління Головного управління Держгеокадастру у Луганській області та заступника генерального директора комерційного підприємства на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовець Держгеокадастру Луганщини, володіючи інформацією про наявність невитребуваних земель, вирішив організувати схему з передачі цих земельних ділянок в оренду фермерським господарствам. До протиправної діяльності він залучив свого знайомого – одного з керівників районної ланки комерційного підприємства.

Вказані особи запропонували місцевому фермеру отримати в оренду земельну ділянку площею 42 га. Вартість безперешкодного погодження та реєстрації технічної документації із землеустрою, присвоєння державного кадастрового номера земельній ділянці, підготовки та сприяння в укладенні договору оренди становила 70 доларів США за гектар, а загалом склала 2900 доларів США.

Правоохоронці затримали двох осіб у порядку ст. 208 КПК України після одержання усієї суми неправомірної вигоди. Наразі їм повідомлено про підозру. Готується клопотання про застосування до підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Заходи з викриття та затримання проводилися прокуратурою спільно зі слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Луганській області та Головним відділом по боротьбі з корупцією й організованою злочинністю Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

За вчинене фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури