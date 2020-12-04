В подмосковном Волоколамске убили и сожгли семью из трех человек

Супружеская пара и их дочь обнаружены в сгоревшем доме на садовом участке

Трупы трех человек нашли убитыми в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) «Малахит» под Волоколамском. Их автомобиль преступники обстреляли и сожгли. Как стало известно «МК» из экстренных служб, жертвами преступления стали отец, мать и 16-летняя дочь.

— 4 декабря 2020 года на окраине СНТ «Малахит» в городском округе Волоколамске в сгоревшем доме обнаружены обгоревшие фрагменты тел трех человек: супружеская пара и их 16-летняя дочь. Неподалеку обнаружен сгоревший автомобиль потерпевших, — рассказала представитель главного следственного управления Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.

По предварительной версии, семье пару дней назад ночью позвонили соседи по даче и сообщили, что их дачный дом горит. Они выехали на место и пропали.

Сыщики предполагают, что на семью напали, когда люди зашли в свой дом. Здание к моменту прибытия экстренных служб действительно сгорело, но фрагменты тел погибших были обнаружены именно внутри дома. Скорее всего, убийцы сначала застрелили супругов и их дочь, а потом подожгли дом и машину.

Погибшие — москвичи. Жена — домохозяйка, муж работал на мясокомбинате. У пары было двое детей. Старший сын уже взрослый, младшая 16-летняя девочка жила вместе с ними.

Подмосковные следователи возбудили уголовное дело по факту убийства трех лиц (часть 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ).

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В ГУ МВД по Московской области сообщили, что полицейские задержали подозреваемого в убийстве семьи из трех человек в Подмосковье.