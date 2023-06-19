Посадовців Держпродспоживслужби та Одеської філії викрито на організації схеми вимагання хабарів за експорт зерна

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури начальнику відділу ДУ «Центральна фітосанітарна лабораторія», ексначальниці управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області, заступнику начальника ДУ «Одеська обласна фітосанітарна лабораторія» та трьом посередникам повідомлено про підозру.

Їм інкриміновано зловживання владою або службовим становищем та одержання неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовці центрального апарату Держпродспоживслужби та Одеської філії організували схему вимагання та одержання хабарів від компаній – експортерів зерна.

Під час складання висновку лабораторних досліджень зернових культур службові особи Держпродспоживслужби умисно вказували наявність в продукції карантинних організмів.

Таким чином вони схиляли представників компаній-експортерів до передачі їм неправомірної вигоди за висновки експертизи та подальше безперешкодне отримання фітосанітарного сертифікату для експорту українського зерна.

Така «послуга» коштувала експортерам 0,4 долара США за кожну тонну зерна.

Для приховування своїх протиправних дій посадовці залучали представників фумігаційних та експедиторських компаній, які виступали посередниками при отриманні неправомірної вигоди. Кошти перераховувалися під виглядом оплати за неіснуючі послуги з контролю за фумігацією на банківські рахунки компанії-нерезидента або отримувалися посередниками готівкою.

У межах слідства прокурори задокументували 9 епізодів передачі посадовцям через посередників неправомірної вигоди на загальну суму понад 45 тис доларів США.

Правоохоронці затримали підозрюваних в порядку ст. 208 КПК України на території різних областей.

Наразі чотирьом підозрюваним обрано запобіжні заходи – тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 5 млн грн для кожного, ще двом – цілодобовий домашній арешт.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУ Нацполіції у м. Києві за оперативного супроводу ГУ «І» ДЗНД СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора