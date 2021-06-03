Посадовця «Львіввугілля» підозрюють у розтраті понад ₴3 млн. бюджетних коштів

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Одного з керівників ДП «Львіввугілля», службова недбалість якого спричинила тяжкі наслідки, викрили слідчі відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності поліції Львівщини спільно із співробітниками Управління стратегічних розслідувань у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.



Про це повідомили у пресслужбі обласної поліції.

Як встановили правоохоронці під час досудового розслідування, у квітні 2020 року один із керівників ДП «Львіввугілля», 67-річний мешканець міста Червоноград, уклав договір з підприємством-постачальником на закупівлю фільтрувальних масок для потреб працівників у рамках заходів з протидії пандемії COVID-19.

Проте, користуючись службовим становищем, посадовець, не перевіривши вартості масок, уклав додаткові угоди з їх придбання за завищеною ціною. Таким чином, зловмисник заподіяв матеріальну шкоду державному підприємству на суму понад 3 мільйони 200 тисяч гривень.

Слідчі повідомили посадовцю про підозру в скоєнні правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 (Службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого. // Діло