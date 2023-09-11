Вербували жінок для сексуальної експлуатації – двом мешканкам Миколаєва повідомлено про додаткову підозру

Як повідомлялось раніше, у липні 2023 року за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом мешканкам м. Миколаєва за ч. 3 ст. 301 КК України – виготовлення, розповсюдження відеопродукції порнографічного характеру з метою збуту вчинене за попередньою змовою групою осіб.

У ході розслідування встановлено, що 47-річна мешканка Миколаєва організувала міжрегіональну онлайн-порностудію. До своєї злочинної діяльності вона залучила двох жінок, 41 та 44 років, які виконували функції адміністраторів. Зловмисниці з метою експлуатації в ролі вебмоделей на інтернет-сайті вербували дівчат, які через життєві обставини були готові виконувати їхні вказівки.

Для злочинної діяльності фігурантки спеціально винайняли офісні приміщення, які обладнали відповідним інтер’єром, комп’ютерною технікою, вебкамерами та інтернетом. У режимі реального часу так звані моделі демонстрували клієнтам оголені частини тіла та імітували дії сексуального характеру, за що отримували гроші.

За місяць кожна з дівчат могла заробити близько двох тисяч доларів США, а сама організаторка отримувала прибуток близько 400 тисяч гривень щомісяця.

8 вересня 2023 року організаторці та 44-річній адміністраторці повідомлено про додаткову підозру за ч.2 ст. 149 КК України – торгівля людьми.

Досудове розслідування здійснюють СУ ГУ Нацполіції в Миколаївській області, оперативний супровід – управління міграційної поліції ГУ Нацполіції області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура