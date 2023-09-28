Посадовця Одеського рибпатруля викрито у щомісячних поборах з рибогосподарських кооперативів

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру у корупції посадовцю управління Держагентства меліорації та рибного господарства в Одеській області (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, підозрюваний організував корупційну схему з одержання щомісячних хабарів від рибогосподарських кооперативів за безперешкодну діяльність з розведення та вилову риби.

У разі відмови від сплати щомісячно 240 тис грн, посадовець погрожував закрити підприємство шляхом складення фіктивних протоколів щодо порушення виконання режиму вилову риби та використання озера, як наслідок повне скасування дозвільної документації необхідної для діяльності підприємства.

Правоохоронці викрили фігуранта після одержання 6400 доларів США від керівника кооперативу за безперешкодний рибний промисел на озері Катлабух в Ізмаїльському районі на Одещині.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Досудове розслідування – СУ ГУНП в Одеській області, оперативний супровід – УСБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури