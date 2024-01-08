Посадовця судитимуть за вимагання ₴500 тисяч хабаря

Слідчі слідчого управління поліції Кіровоградської області, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, завершили досудове розслідування за фактом вимагання та одержання головою однієї з громад сусіднього регіону неправомірної вигоди у великому розмірі.

Встановлено, що минулого року керівник органу місцевого самоврядування у змові з іншим посадовцем вимагали від підприємця 500 тисяч гривень за сприяння у наданні в оренду земельної ділянки площею 9 га для здійснення підприємницької діяльності.

Одного зі службовців правоохоронці затримали під час отримання ним першої частини неправомірної вигоди у сумі 250 тисяч гривень та повідомили про підозру.

У подальшому у рамках розслідування повідомлено про підозру і керівнику громади за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Санкцією статті передбачено покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

За матеріалами слідчого управління поліції Кіровоградської області